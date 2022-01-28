Bölgesel kalkınmaya ve istihdama katkı sunmak amacıyla Batman Üniversitesince hazırlanan "Nitelikli Eğitim Nitelikli İstihdam" projesiyle tekstil, mobilya ve metal teknolojileri alanında 960 gence eğitim verilecek.

Batman Tekstil Sanayici İş Adamları Derneği ve İŞKUR İl Müdürlüğünün desteğiyle gençlerin aldıkları eğitim sayesinde istihdam edilmesi hedefleniyor.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, projenin hayata geçirildiğini, projeyle kalkınma ve istihdama katkı sunacaklarını söyledi.

Kentin kalkındığını ve büyük bir genç nüfusa sahip olduğunu aktaran Demir, bu çerçevede ildeki işsizliğin önüne de geçebilmek için üniversite olarak ellerini taşın altına koyduklarını belirtti.

Tekstil, mobilya ve metal teknolojileri alanında 960 kişiye nitelikli eğitim vereceklerini ve istihdam edilmelerinin önünü açacaklarını kaydeden Demir, "Projenin tamamlanmasıyla 960 kişinin istihdam ordusuna katılmasını hedefliyoruz. Eğitimler için kayıtlar başladı. Projeye dahil olmak isteyenler Batman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezine başvuru yapabilir." ifadelerini kullandı.