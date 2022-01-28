Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da sosyal medyadan terör propagandası yapan zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Arguvan ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama, hakaret etme" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan kişiye yönelik operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüphelinin adli işlemleri sürüyor.
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