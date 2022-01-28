Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 32 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 156 şüpheliden 32'si tutuklandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında, arandığı tespit edilen 156 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 32'si tutuklandı, 124 zanlı da ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 11 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.
Aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, silahlara ait mermiler, 10 gram esrar, çalıntı motosiklet, televizyon, altın kolye, kol saati ve 2 projeksiyon cihazı ele geçirildi.
Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.
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