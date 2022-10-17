Gediz Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park, cadde, şehir içi kavşak ve refüjlere mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştiriyor.

Ekipler, Gediz’de bulunan yaşam alanlarını daha estetik ve yeşil bir görünüme kavuşturarak, ilçenin dört bir tarafını çiçeklerle işlemeye devam ediyor.

Bu çerçevede Adnan Menderes Yaşam Parkı, şehir içi cadde, kavşak ve refüjlere hercai menekşe, gold taflan, bodur nandina dikimi ile ilçede çiçekler açıyor.