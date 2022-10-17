Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de etkili olan sis ulaşımı aksattı
[Fotograf: AA]
Denizli'de etkisini gösteren sis, Antalya ve Muğla ile ulaşımı sağlayan yolların bazı noktalarında aksamalara yol açtı.
Kent genelinde yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan sis, Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla kara yollarında aralıklarla etkili oldu.
Cankurtaran, Akyar ve Kazıkbeli mevkilerinde görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Trafiğin kontrollü olarak verildiği bu noktalarda bazı sürücülerin yol kenarına park ederek sisin dağılmasını bekledikleri görüldü.
Trafik ekipleri de görüş mesafesindeki düşüş nedeniyle önlemlerini artırdı.
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