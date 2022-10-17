Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da terör propagandası yaptığı suçlamasıyla 1 şüpheli yakalandı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütü TKP/ML'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan M.B'nin İncirliova ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki bulunduğu eve operasyon düzenledi.
İşlemlerin ardından hakimliğe sevk edilen M.B, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Terör Örgütü
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