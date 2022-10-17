İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kent merkezindeki çevre yolunda şüphelendikleri bir aracı durduran ekiplerce, 3'ü çocuk 15 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, bölgede yapılan tarama çalışmaları esnasında da dağlık arazide 3'ü çocuk 19 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni daha yakaladı.

Sürücü gözaltına alındı

Düzensiz göçmenler, işlemleri tamamlanarak Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla araç sürücüsü Metehan E. polis ekiplerince gözaltına alındı.