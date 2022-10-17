Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde çocuklar için masa tenisi şampiyonası düzenlendi
[Fotograf: AA]
Lüleburgaz ilçesinde "Masa Tenisi Minikler Takım İl Şampiyonası" gerçekleştirildi.
Masa Tenisi İl Temsilciliğince, Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya 13 takım katıldı.
Şampiyonada kızlar kategorisinde, Zirve Gençlik Spor Kulübü (A), Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü (A), Zirve Gençlik Spor Kulübü (B), erkekler kategorisinde Traker Gençlik Spor Kulübü, Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü (A) ile Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü (B) derece elde etti.
Müsabakaların ardından Lüleburgaz Gençlik Spor Müdürü Baturalp Eliçevik ile Masa Tenisi İl Temsilcisi Özcan Güler tarafından dereceye giren kulüplerin sporcularına madalyaları verildi.
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