Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 04:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobile çarpıp devrilen aracın sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]
İstanbul Bakırköy'de otomobile çarptıktan sonra devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Aydın Recep Taşkın yönetimindeki hafif ticari araç, D-100 kara yolu Sefaköy Kavşağı mevkiinde bir otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Taşkın'ı bulunduğu yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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