Ilıman bir iklime sahip olan Derecik ilçesinde, hava şartlarının elverişli olması sebebiyle seracılığa ilgi artıyor.

Seracılık yapan Muhsin Sevim, Derecik ilçesinde kurduğu serada yılda 2 defa hasat yaparak elde ettiği salatalık, domates, biber, patlıcan, marul, karnabahar ve karalahana gibi ürünleri satarak geçimini sağlıyor.

"Geçim kaynağı oldu"

Bölgede seracılığın yoğun bir şekilde yapılmaya başlandığını anlatan Muhsin Sevim, şöyle konuştu.

"Derecik bölgesindeki mevcut seralardan yılda iki defa hasat alıyoruz. Salatalık, domates, biber, patlıcan, marul, karnabahar ve karalahana gibi ürünler yetiştiriyoruz. Her serada yaklaşık 3 bin baş marul, karalahana ve karnabahar ekiyoruz. Salatalık ve domates gibi sebzelerden de her bir serada yaklaşık 5 tondan fazla ürün alıyoruz. Derecik ilçemizde seracılık bir geçim kaynağı haline geldi. Gerek ilçe kaymakamı gerek vali ve en önemlisi devletimizden daha da fazla destek bekliyoruz. İlçenin havası Akdeniz iklimi olduğu için örtü altında seracılık daha da genişletilebilir. Elde ettiğimiz ürünleri Şemdinli, Yüksekova ve Van'a kadar gönderiyoruz. Pazarlama konusunda pek sıkıntımız yok."