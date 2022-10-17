Odunpazarı ilçesinde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir depodan ve evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen şüpheliler İ.C.P. ile D.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.