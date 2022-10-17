Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'deki hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Odunpazarı ilçesinde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir depodan ve evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen şüpheliler İ.C.P. ile D.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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