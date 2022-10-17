Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sınır dışı edilmek için bindirildiği otobüsten kaçan düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: İHA]
Aksaray'da sınır dışı edilmek üzere götürülürken mola için duran otobüsten kaçan düzensiz göçmen, saklandığı fabrikada yakalandı.
Muğla'da düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda yakalanan ve işlemleri tamamlanan 60 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere otobüslere bindirildi.
Aksaray kent merkezinde bir dinlenme tesisinde mola için duran otobüslerden birinden İran uyruklu Y.D., kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, Y.D'yi kısa sürede saklandığı fabrikada yakaladı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Y.D, sınır dışı edilmek üzere tekrar otobüse bindirildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Aksaray Polis
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