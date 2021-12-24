Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 9 Aralık Perşembe günü saat 03.00 sıralarında, Cemil Meriç Mahallesi Çayırönü Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir araç şüphe üzerine durduruldu.

Araçta yapılan aramada iş yeri hırsızlıklarında kullanılan demir kesme makası, levye, çelik çubuk ve çeşitli kıyafetler ele geçirildi.

4 şüphelinin yapılan sorgulamalarında hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerden G.D. ve E.B.'nin 08 Aralık günü Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının faili olarak arandıkları tespit edildi.

Şüpheliler, işlemlerinin devamı için Gebze İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Şüphelilerin bir işyerinden yaptıkları hırsızlık güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.