Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak.

Ligde geride kalan 18 maçta altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 24 puanla 12. sırada girdi.

Galatasaray, ilk yarının son haftası öncesinde 45 puanlı lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde yer alıyor.

Antalyaspor ilk yarıyı iyi kapatmak istiyor

Geçen hafta Kasımpaşa ile iç sahada 1-1 berabere kalan, son üç deplasman maçını kaybeden kırmızı-beyazlılar, Galatasaray karşısında ligin ilk devresini iyi sonuçla tamamlamak istiyor.

Ligde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet sonucunda 22 puanla 14. sırada yer alan Akdeniz ekibinde, sarı kart cezalısı Andrea Poli Galatasaray mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sakatlıkları süren Doğukan Nelik, Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Enzo Crivelli ile Hakan Özmert'in de Galatasaray karşısında forma giymesi beklenmiyor.

İki takım arasında geride kalan 50 maçta sarı-kırmızılılar 30, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 13 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 98 golüne, Akdeniz ekibi 46 golle karşılık verdi.

Galatasaray son 10 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 10 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Kırmızı-beyazlılar karşısında son yenilgisini 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında mağlubiyet görmedi.

Bu süreçte 7 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 24 gol atarken, sadece 6 gol yedi.

İstanbul'daki maçlar

İki takımın İstanbul'da yaptığı 25 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 15-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 6 müsabakada da berabere kaldı.

Galatasaray'ın İstanbul'daki 52 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 13 lig maçının 6'sını Galatasaray, 1'ini Antalyaspor kazandı, 6 müsabaka da berabere bitti.

Öte yandan Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.

Galatasaray sahasında 11 yıldır kaybetmiyor

Galatasaray, son 11 yılda Akdeniz temsilcisiyle İstanbul'da oynadığı lig maçlarında mağlup olmadı.

Kırmızı-beyazlılara sahasında son olarak 2009-2010 sezonunun ikinci yarısında 8 Mayıs 2010'da yenilen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki süreçte evinde rakibine maç kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu dönemde Antalyaspor ile sahasında yaptığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılıların attığı 25 gole Akdeniz temsilcisi 7 golle karşılık verebildi. Galatasaray, Antalyaspor ile evinde oynadığı son 4 lig maçını da toplamda 13 gol atıp, kalesinde gole izin vermedi.

Fatih Terim'in cezası bitecek

Cezası nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında da saha kenarında olamayacak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasını tamamlayacak.

Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde ihraç edilen Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza aldı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor müsabakalarını tribünden takip etmek zorunda kaldı. Yarın da takımının başında yer alamayacak tecrübeli teknik adam, cezasını tamamlamış olacak.

Terim'in yerine yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan takımı yönetecek. Terim, 20. haftadaki GZT Giresunspor müsabakasıyla sahalara dönecek.

Galatasaray'da 6 eksik

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmada 6 futbolcusundan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle yararlanamayacak.

Kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sarı kart cezalıları Alexandru Cicaldau ile Taylan Antalyalı da sahaya çıkamayacak.

Beş futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı oyuncular Marcao, DeAndre Yedlin, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 20. haftadaki GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Galibiyeti unuttu

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Ligdeki son galibiyetini 11. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek alan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 7 karşılaşmada 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Bu süreçte 5 gol atabilen Galatasaray, kalesindeki 9 gole engel olamadı.