Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 09:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karla kaplı yolda traktör takla attı: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Sinekli yaylasında etkili olan kar yağışı sonrası yaylada bulunan evine gitmek için yola çıkan E.A. idaresindeki traktör, Sinekli yaylasına 3 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.
Kendi imkanlarıyla takla attığı yerden çıkan E.A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yaralı E.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Takla atan traktör ise bölgeye giden kurtarma araçlarınca bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Ambulans Düzce Kar Yağışı Trafik Kazası
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