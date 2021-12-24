Sırasöğütler Mahallesi Aydınlar Caddesi'ndeki geri dönüşüm deposunda henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Deponun yatakhane bölümünde kalan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, çevre binalara sıçramadan, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

