Kara yollarında durum: Yol çalışmaları devam ediyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun 5-7. kilometrelerindeki Kızılcapınar-1 viyadüğünde derz onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Ankara-Çankırı yolunun 15-17, Akseki-Manavgat yolunun 7-12, Kütahya-Çavdarhisar-Gediz yolunun 55-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerindeki hızlı tren çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Tokat-Sivas yolunun 37-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Artvin-Erzurum yolunun 3-37. kilometrelerindeki şev temizlik çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
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