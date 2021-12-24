Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 09:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sivas'ta 1,8 ton menşei tespit edilemeyen peynir ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Sivas'ın Gemerek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından menşei tespit edilemeyen 1 ton 800 kilo kaşar peyniri ele geçirildi.
Gemerek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ziraat Odası önünde düzenlenen yol denetimleri sırasında durdurdukları bir kamyonette yaptıkları aramada 1 ton 800 kilo menşei tespit edilemeyen kaşar peyniri ele geçirdi.
Sürücü C.İ. ve peynirlerin sahibi olduğu tespit edilen B.Ö. hakkında insan sağlığını tehlikeye sokacak ürün bulundurmak ve satmak suçlamasıyla işlem yapıldı.
Peynirler ise imha edilmek üzere İlçe Tarım Orman ve Gıda Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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