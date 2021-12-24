Hava sıcaklığın sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü kentte, günlük hayat olumsuz etkilenirken Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tabakasıyla kaplandı. Porsuk'un donduğunu gören bazı vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.

Kimi sürücülerin, sabah saatlerinde çalıştırmakta zorlandıkları araçlarının camlarındaki buzu kazıyıp, kendilerine görüş alanı açtığı görüldü.

Kentte soğuk havanın birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.