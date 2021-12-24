Barakdağ Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiricisi Aydın Zeytun'a ait 22 keçi 2 gün önce gece saatlerinde kayboldu.

Kendi çabalarıyla hayvanlarını arayan Zeytun, sonuç alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, bölgede hem karadan ve hem de havadan drone yardımıyla arama çalışması yaptı.

Ekipler kaybolan keçilerin, yerleşim yerine yakın bir bölgede olduğunu tespit etti.

Jandarma, bulduğu keçileri sahibine teslim etti.

Hayvanlarının bulunması nedeniyle mutlu olduğunu belirten Zeytun, jandarma ekiplerine teşekkür etti.