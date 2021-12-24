Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta kar nedeniyle 24 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Sivas'ta kar yağışı dolayısıyla 24 köy yolunda ulaşım sağlanamadığı bildirildi.
Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte yağışın başlamasından bu yana 637 köy yolunu tekrar ulaşıma açan ekiplerin, kapalı yollardaki karla mücadelesi devam ediyor.
Öte yandan kar yağışı şehir merkezinde yerini soğuk havaya bıraktı.
Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen bazı kısımları kısmen buzla kaplandı.
Etiketler: Sivas Ulaşım Kar Yağışı
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