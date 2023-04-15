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Güncel
İHA 15.04.2023 16:39

Gaziantep'te zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Gaziantep'te aralarında otomobil, kamyonet ve tırların da olduğu 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırıldı.

Kaza, sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Araban Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki kavşakta bilinmeyen bir nedenle aralarında otomobil, kamyonet ve tırların da olduğu 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Araçların hurdaya döndüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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