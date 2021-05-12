Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tedbirleri ihlal eden 263 kişiye ceza kesildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 263 kişiye para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.
Ekipler, dün karantina hükümlerine aykırı davranan 2, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 250, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 11 kişiye para cezası yazdı.
Denetlenen 349 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.
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