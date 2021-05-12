Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de kumar oynayan ve Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası verildi
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de kahvehanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 82 bin 660 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine İstiklal Mahallesi'ndeki kahvehaneye operasyon düzenledi.
Operasyonda, evde kumar oynadıkları, Kovid-19 tedbirlerini ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 8 kişiye 82 bin 660 lira ceza verildi.
Kahvehane sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ile Kovid-19 tedbirlerini ihlalden adli işlem yapıldı, iş yeri ise mühürlendi.
Etiketler: Kumar
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