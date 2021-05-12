Kurtuluş Mahallesi Şehit Hasan Kubat Sokak'ta park halindeki elektrikli bisikletin çalındığı bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından İ.T. ve S.T. olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elektrikli bisikletin çalınma anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.