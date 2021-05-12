Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de elektrikli bisiklet çalan 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de park halindeki elektrikli bisikleti çalan 2 zanlı gözaltına alındı.
Kurtuluş Mahallesi Şehit Hasan Kubat Sokak'ta park halindeki elektrikli bisikletin çalındığı bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından İ.T. ve S.T. olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elektrikli bisikletin çalınma anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.
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