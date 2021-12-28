Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 16:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'te, sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan Halil Bozkurt, hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e çıktı.
Düztepe Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Halil Bozkurt, 25 Aralık Cumartesi günü alkol aldıktan sonra evinde fenalaştı. Durumu fark eden ailesinin ihbarıyla gelen sağlık ekibi Bozkurt'u ambulansla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Metil alkol zehirlenmesi tanısıyla yoğun bakıma alınan Bozkurt, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Bozkurt'un cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
2 çocuk babası Halil Bozkurt'un hayatını kaybetmesiyle kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı, 8'e yükseldi.
Etiketler: Gaziantep Sahte İçki
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