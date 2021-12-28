Kentte birkaç gündür etkili olan yoğun sağanak ve kar yağışının ardından Ada Mahallesi Enver Bahadır Caddesi'nde heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle yamaçtan kopan taş parçaları caddede bulunan 3 katlı bir apartmanın yan cephesi ile bazı dairelerin balkonlarına zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Sinop Belediyesi ekipleri, binada teknik incelemede bulundu.

Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından binanın güvenlik açısından tahliye edilmesine karar verildi.