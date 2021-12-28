Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 11:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kastamonu'da KADES uygulaması tanıtıldı
[Fotoğraf: İHA]
Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması tanıtıldı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son olarak Araç Halk Eğitim Merkezi'nde kurs gören 58 ve Seydiler ilçesinde pişmaniye fabrikasında çalışan 54 kadına Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.
Ayrıca kadınların telefonlarına KADES uygulamasının kullanımını anlatan jandarma ekipleri, uygulama hakkında kadınlara tanıtıcı broşürler dağıttı.
Şu ana kadar toplamda 112 kadına KADES uygulamasını tanıtan jandarma personeli, 34 kadının akıllı telefonuna KADES uygulamasının kurulumunu yaptı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı KADES Kastamonu
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