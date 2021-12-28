Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 11:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gaziantep’te uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, bir ikamette yaptığı aramada 2 kilo 480 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, bir ikamette yaptığı aramalar sonucu 2 kilo 480 gram uyuşturucu madde ve 1 adet dijital terazi ele geçirdi.
Ekipler olayla ilgili 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin yasal işlemlerinin devam ettiğini açıklayan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaların kararlıkla sürdürüleceğini ifade etti.
Etiketler: Gaziantep Narkotik Uyuşturucu
Son Haberler
- 11:57
- 11:56
- 11:47
- 11:44
- 11:29
Sıradaki Haber
Elazığ’da açık alan etkinliklerine yasaklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz