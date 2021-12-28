Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, bir ikamette yaptığı aramalar sonucu 2 kilo 480 gram uyuşturucu madde ve 1 adet dijital terazi ele geçirdi.

Ekipler olayla ilgili 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin yasal işlemlerinin devam ettiğini açıklayan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaların kararlıkla sürdürüleceğini ifade etti.