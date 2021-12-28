Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 12:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Siirt'te kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Siirt'te bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 2 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sırasında kent merkezinde bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 bin 770 paket sigaraya el konuldu.
Konuyla ilgili 1 şüpheli yakalandı.
Etiketler: Kaçakçılık Sigara Siirt
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