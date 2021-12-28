Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı
Denizli'de örgüt kurarak yağma yaptıkları, kasten yaralama, tehdit ve tefecilik gibi suçlara karıştıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ateşli silah ve bıçakla yaralama olaylarına karıştıkları öne sürülen 6 kişiye operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 13 tabanca fişeği, kama ve 426 bin liralık alacak senedi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Denizli Suç Örgütü
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