Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 06:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonu: 2 gözaltı
[Fotograf: AA]
Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonunda 8 bin 237 ilaç ve 6 bin 640 tıbbi malzeme ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna muhalefet suçlarının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında ekipler, 2 iş yerine düzenledikleri operasyonda, 8 bin 237 ilaç ve 6 bin 640 tıbbi malzeme ele geçirdi, iki şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Gaziantep
Son Haberler
- 07:18
- 05:59
- 05:21
- 04:58
- 04:40
Sıradaki Haber
Mardin'de hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz