Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 06:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Kent merkezinde C.T. ve V.B.'nin uyuşturucu madde satışı yaptığının tespit edilmesi üzerine şüphelilere ait ev ve araçlarında arama yapıldı.
Aramada, 199 sentetik ecza hapı, 25 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, 3 cep telefonu, bıçak ve bir miktar para ele geçirildi.
Etiketler: Kastamonu
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