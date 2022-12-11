Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 06:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da selde çöken yola 35 metre uzunluğunda köprü inşa ediliyor
[Fotograf: AA]
Bartın'da geçen yıl yaşanan sel afetinde Bartın-Karabük yolu Yenihan mevkiinde çöken yolda, köprü yapımına başlandı.
Geçen yıl 11 Ağustos'ta meydana gelen sel afetinde Sap Deresi'nin taşması sonucu yıkılan ve sonrasında yolun altından geçen menfezlerin yenilenerek ulaşıma açıldığı Bartın-Karabük yolu Yenihan mevkiinde köprü inşa ediliyor.
35 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde olması planlanan köprü çalışmaları nedeniyle Bartın-Karabük kara yolunun 25. kilometresinde ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor.
Bölge sakinlerinden 39 yaşındaki Hasret Ergün, sel afetinde Sap Deresi'nin taşması sonucu evlerini su bastığını belirterek, selden komşularının yardımıyla kurtulduğunu söyledi.
Yaklaşık 2 ay içinde tamamlanması planlanan inşa çalışmaları, dronla görüntülendi.
Etiketler: Bartın
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