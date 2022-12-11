Niksar ilçesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda kaza meydana geldi.

A.A. idaresindeki hafif ticari araç kavşakta dönerken aynı istikamette seyreden Mehmet Ali Yağcı idaresindeki motosiklet yandan çarptı.

Motosiklet sürücüsüyle arkasındaki S.Ç. yere savruldu. Hafif ticari araç elektrik direğine çarparak durabildi.

Sağlık ekipleri, motosikletteki 2 kişiye ve araç sürücüsüne müdahale etti. Niksar Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Mehmet Ali Yağcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.