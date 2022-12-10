Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 23:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
[Arşiv]
Karaman'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Morcalı Köyü Sergilik mevkiindeki tarlasını süren Şaban Şeker idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, traktör altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Şeker'in cesedi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Karaman
Son Haberler
- 00:42
- 00:42
- 00:33
- 00:06
- 00:35
Sıradaki Haber
Bilecik'te yoldan çıkan kamyonet kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz