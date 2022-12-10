ABD'nin Trablus Maslahatgüzarı Leslie Ordman, başkent Trablus'ta UNSMİL Başkanı Bathiliy ile bir araya geldi.

Ordman, Twitter hesabından, Bathiliy ile görüşmenin kendisi için zevk olduğu paylaşımında bulunarak, "Seçimlerin hızlandırılmasına yol açacak şekilde Libya siyasi kurumları arasında bir diyalog başlatma çabalarını tamamen destekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ordman, Bathiliy'nin ülkedeki mevcut krize çözüm bulunması gerektiğine yönelik mesajını vurguladıklarını aktardı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 4 Aralık'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bathiliy'nin, ülkede seçime gidilmesi yönünde yaptığı çağrıyı memnuniyetle karşılamıştı.

Bathiliy, 3 Aralık'taki açıklamasında, Libya'ya geldiğinden bu yana siyasi çevreleri siyasi süreçte ilerleme kaydedebilmek için müzakerelerini hızlandırmaya ve "tek hedef" olan şeffaf ve nezih seçimlerin yapılması için ortam hazırlamaya çağırdığını belirtmişti.

BM Libya Özel Temsilcisi Bathiliy, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'nin seçim sürecini hızlandırmak için BM gözetiminde Zintan kentinde toplantı gerçekleştirme konusunda anlaştıklarını ancak bu toplantının lojistik sebeplerden ötürü burada gerçekleştirilemediğini kaydetmişti.

Bathiliy, tarafları ülkeyi krizden çıkaracak somut ve hayata geçirilebilir çözümler üretmek için yeni bir toplantı zamanı ve mekanı belirlemeye çağırmıştı. Bathiliy'nin, Salih ile Mişri arasında Libya’da yeni hükümet kurma girişimlerinin ardından bu açıklamayı yapması dikkati çekmişti.

Ülkede iki ayrı hükümet

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkede istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte gerçekleştirilememişti.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresi 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.