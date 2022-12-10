Kadir Has Kültür Merkezi'ndeki kura çekiminde konuşan TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan projeye yapılan müracaatlardan 5 milyondan fazlasının geçerli olduğunu söyledi.

Planlı kentleşme ve konut üretim seferberliği kapsamında 20 yıl içinde 1 milyon 170 bin konut rakamına ulaşıldığını aktaran Karaca, "TOKİ olarak okullardan üniversitelere, spor salonlarından yurt ve pansiyonlara, hastanelerden sağlık ocaklarına, ticari iş yerlerinden kütüphanelere, camilerden stadyum ve millet bahçelerine kadar 35 bin 335 eseri kazandırdık." diye konuştu.

Karaca, TOKİ'nin Kayseri'de 57 şantiyede 21 bin 587 konut, iki millet bahçesi, 4 büfe, 29 cami, 13 ilkokul, 3 kreş, 1 kütüphane, 2 lise, 1 pansiyon, 1 sağlık ocağı, 3 spor salonu ve 24 ticaret merkezi yatırımıyla kente katkıda bulunduğunu kaydetti.

Bu büyük konut hamlesi projesinde Kayseri'nin de yerini alacağını aktaran Karaca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk etapta Kayseri merkezde 2 bin 300, Develi'de 134, Hacılar'da 400, Yahyalı'da 100, Bünyan'da 118, İncesu Garipçe'de 190, İncesu Saraycık'ta 200, Pınarbaşı'nda 200, Sarız'da 173, Tomarza'da 176, Yeşilhisar'da 236, Akkışla'da 83, Felahiye'de 200, Özvatan'da 75 olmak üzere 4 bin 585 konutumuza 97 bin 990 başvuru aldık."

Vali Yardımcısı Şenol Esmer de konutların sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun da aralarında bulunduğu protokolün katılımıyla şehit ailelerinden başlanarak kuralar çekildi.

Kura çekiminde adı çıkan yerel sanatçı Osman Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Heyecanını dile getiren Demir, "Bir evimiz olsun dedik. Salona en son girdim. Adım hemen söylendi, dördüncü sırada. Evimiz yoktu, bundan sonra inşallah olacak." dedi.

Üç kez TOKİ'ye ev başvurusunda bulunan ve ilk kez kurada adı çıkan Hülya Erdoğan da çok mutlu olduğunu ifade etti.

Bugüne kadar kirada oturduğunu anlatan Erdoğan, "Elhamdülillah, Allah herkese nasip etsin. Buraya üçüncü gelmem. Duygularımı kız kardeşimle paylaştım, şimdi de komşularımı arayacağım." diye konuştu.

Salon yetersiz kalınca giriş kapısı önüne vatandaşlar için sandalyeler ve izlemeleri için ekran konuldu, kimi vatandaşlar kurayı merdivenlerde oturarak izledi.

Kayseri'deki kura çekimi yarın da devam edip 12 Aralık'ta tamamlanacak.

Kayseri 12. Noter denetimindeki kura çekiminin sonuçları "e-Devlet"ten yayınlanacak.