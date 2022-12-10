Şırnak'ın merkez ile Silopi, Uludere, İdil, Güçlükonak ve Cizre ilçelerine bağlı 14 okulu Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürüldü.

Vali Osman Bilgin, merkeze bağlı Başağaç köyünde Başağaç Köy Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada, kent genelinde 14. köy yaşam merkezini hizmete açtıklarını söyledi.

Kullanılmayan okulları köy yaşam merkezi olarak kırsalda yaşayan vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Bilgin, "Merkezler, halı dokuma atölyeleri, çocuklar için aktivite ve zeka oyunları atölyeleri ve köy halkı için sosyal alanları barındırıyor. Merkezler ilerleyen dönemlerde köy halkının daha bilinçli tarımsal faaliyetler gerçekleştirmesi için gerekli eğitimlerin verilebileceği bir merkez olarak düşünülüyor. Aynı zamanda köydeki genç nüfusun da faydalanabileceği spor aktiviteleri olacak." diye konuştu.

Vali Bilgin, daha sonra köy meydanında vatandaşlarla bir araya geldi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, İl Müftüsü Ahmet Dilek, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mesut Erkan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Hatice Atan da katıldı.