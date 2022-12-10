Osmaniye Off Road Kulübü’nün destekleriyle Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen 6’ncı Off-Road Yarışları, TOSFED Akdeniz Off-Road Kupası Final Yarışları, yarın Fakıuşağı Mahallesi Dereobası Köy Yolu Off-Road parkurunda başlayacak.

Türkiye’nin farklı kentlerinden özel olarak tasarlanan arazi araçları dereceye girebilmek için piste çıkacak.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, görsel şölenin sunulacağı yarışlara tüm vatandaşları davet ederek, `Festivalde Türkiye’nin dört bir tarafından gelen misafirleri şehrimizde ağırlayacağız. Heyecan dolu yarışlarda bu spora gönül vermiş değerli kardeşlerimize ve tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyorum. Samet Aybaba Spor Kompleksi ve İzci Kampı yanı Dereobası mevkiinde gerçekleşecek olan Off-Road şenliklerinde nefeslerimizi tutacağımız adrenalinin en üst düzeyde olduğu yarışlarımızı hep birlikte izlemek için siz değerli tüm hemşerilerimi davet ediyorum` diye konuştu.