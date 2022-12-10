Suluova ilçesindeki tarım arazilerinin sulanması amacıyla 1985 yılında yapımı tamamlanan Yedikır Barajı, yıllar içinde yaban hayvanlarının yuvası haline geldi.

Göçmen kuşların uğrak noktası haline gelen Yedikuğular Kuş Cenneti, her yıl ak pelikan, telli turna, tarla kazı, küçük batağan, bahri, karabatak, gri balıkçıl, büyük balıkçıl, küçük balıkçıl, sakarca, boz kaz, angut, fiyu, boz ördek, çamurcun, yeşilbaş, kılkuyruk, elmabaş patka, büyük tarakdiş, sakarmeke, kervan çulluğu ve karabaş martı olmak üzere 230 kuş türünü misafir ediyor.

Kuş gözlemcileri ve fotoğrafçıların da ilgisini çeken Yedikuğular Kuş Cenneti, Türkiye'de ak pelikanların 2 üreme alanından birisi haline geldi. Amasya Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Zoolog Murat Karavin AA muhabirine, barajın, zaman içinde Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri haline geldiğini söyledi.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun kararıyla 1989 yılında birinci derece sit alanı ilan edilen baraj gölünün o günden itibaren Yedikuğular Kuş Cenneti olarak adlandırıldığını belirten Karavin, şöyle devam etti: `Yıllar içinde gerek ornitologların gerek kuş gözlemcilerinin dönem dönem yapmış oldukları kuş gözlem sonuçlarını değerlendirip, veri tabanlarını incelediğimizde Amasya'da 250 civarında kuş türü gözlemlenmiştir. Bunların büyük bir kısmı da Yedikır Baraj Gölü ve çevresinde rapor edilmiştir.

Çok sayıda kuş türünün bu alanda ürediğini dile getiren Karavin, `Özellikle bu alanda şu an için ak pelikan, angut, karabatak önemli kuş türleri arasında sayılabilmektedir.` dedi. - Yedikuğular Kuş Cenneti'nde telli turna görüldü Alanın en önemli kuşlarından birinin de telli turna olduğunu ve son iki yıldır alanda gözlemlendiğini ifade eden Karavin, `2021 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince sahada bir çift tespit edilmiş ve bunlar koruma altına alınmıştır. Aynı zamanda bu telli turna çifti, bu yıl tekrar görülmüştür.` diye konuştu. Türkiye'de 2-3 defa gözlemlenen tarla kazının da alanda görüldüğünü anlatan Karavin, Yedikuğular Kuş Cenneti'nin göçmen kuşlar dışında yaban hayvanlarına da ev sahipliği yaptığını sözlerine ekledi.