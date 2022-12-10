M.S'nin kullandığı otomobil, Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda kanala düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sürücü M.S. ile otomobilde bulunan M.C, E.T. ve H.K, düştükten sonra alev alan otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Yaralılar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından otomobil, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.