Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de trafik kazası: 2 yaralı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosikletin çarptığı kişi ile çarpma sonucu motosikletten düşen sürücü yaralandı.
Ali Yıldırım idaresindeki motosiklet, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Süleyman Çimen'e çarptı.
Kazada, Çimen ile çarpma sonucu motosikletten düşen sürücü yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Osmaniye Trafik Kazası
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