Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 02:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te yakalanan 24 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
[Fotograf: AA]
Kilis'te 24 düzensiz göçmen yakalandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalbursait köyü İkizkaya mezrasında devriye sırasında Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 4, Yağızköy köyü Çanak mezrasında ise 20 düzensiz göçmeni yakaladı.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle E.İ. ve T.H.'yi gözaltına aldı.
Yakalanan 24 düzensiz göçmen, kimlik tespiti ve parmak izi işlemlerinin ardından Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan sınır dışı edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kilis
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