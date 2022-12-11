Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 03:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uşak’ta aranan 27 şüpheli tutuklandı
Uşak’ta polis ekipleri tarafından yakalanan 49 şahıstan 27'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta içerisinde yaptıkları uygulamada 26 bin 103 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.
Sorgulanan şahıslardan 49'unun arandığı tespit edildi.
Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken, 27 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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