Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 06:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı
[Temsili fotoğraf: AA]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir iş yerinden 2 sanayi tipi vantilatör, elektrikli ocak, 2 projektör, dinamo, kaynak makinası, 40 metre elektrik kablosu ile çeşitli malzemelerin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Çalınan malzemeler bulunarak sahibine teslim edildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Mardin
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