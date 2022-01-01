Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 23:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Şaban Ulaşlı idaresindeki hafif ticari araç, çevreyolu Akkent Kavşağı civarında sürücünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada sürücü Ulaşlı, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Araçta bulunan ve ağır yaralanan Ömer Faruk Ağdaş ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Gaziantep Trafik Kazası
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