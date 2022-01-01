Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 23:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Bostanlı'dan Karşıyaka istikametine giden 37 yaşındaki Hıdır D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak tramvay yolundaki elektrik direğine çarptı.
Yaralanan sürücü Hıdır D. ile araçtaki T.G, S.G. ve H.K, hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Alaybey-Ataşehir arasındaki tramvay bir süre tek hat olarak hizmet verdi.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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