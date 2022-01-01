Kentte polis ekipleri, yılbaşı gecesi trafik güvenliğini sağlamak amacıyla farklı noktalarda denetimler yaparken, havaya ateş eden kişileri de tespit etti.

Denetimlerde; havaya rastgele ateş eden kişilerden 5 tüfek, 66 fişek, 2 tabanca, 14 mermi, 2 kurusıkı tabanca, 32 kurusıkı tabanca fişeği, 1 bıçak ele geçirildi. Yakalanan 8 kişiye para cezası kesildi.

Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 7 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Gece boyu süren kontrollerde, 900 araç ve sürücüsünün denetlendiği, 69 sürücüye idari işlem yapıldığı, 15 aracın da trafikten menedildiği öğrenildi.