Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 18:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çorum’da yılbaşı gecesi havaya ateş eden 8 kişiye para cezası
[Fotoğraf: DHA]
Çorum'da polis ekipleri, yılbaşı gecesi havaya rastgele ateş eden 8 kişiye para cezası uygulandı.
Kentte polis ekipleri, yılbaşı gecesi trafik güvenliğini sağlamak amacıyla farklı noktalarda denetimler yaparken, havaya ateş eden kişileri de tespit etti.
Denetimlerde; havaya rastgele ateş eden kişilerden 5 tüfek, 66 fişek, 2 tabanca, 14 mermi, 2 kurusıkı tabanca, 32 kurusıkı tabanca fişeği, 1 bıçak ele geçirildi. Yakalanan 8 kişiye para cezası kesildi.
Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 7 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Gece boyu süren kontrollerde, 900 araç ve sürücüsünün denetlendiği, 69 sürücüye idari işlem yapıldığı, 15 aracın da trafikten menedildiği öğrenildi.
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