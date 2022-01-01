Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da 1002 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
İran'da COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 33 artarak 131 bin 639'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1002 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 222'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.
Toplam vaka sayısının 6 milyon 195 bin 403'e çıktığı ülkede, 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 639 oldu.
Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 676 COVID-19 hastası tedavi görüyor.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 119 milyon 686 bin 241 doz aşı uygulandı.
Etiketler: İran Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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